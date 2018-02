Gusttavo Lima e mais três pessoas serão indiciadas por crime ambiental

O cantor sertanejo Gusttavo Lima e outras três pessoas serão indiciadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28) pela prática de crime ambiental. O indiciamento é em função da ampliação irregular de uma represa do Rio Meia Ponte na área de uma fazenda, de propriedade do artista, próxima à Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com o delegado Luziano Carvalho, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), em novembro de 2017, agentes do Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (PM-GO), conhecido como Batalhão Ambiental, foram até a fazenda Várzea Grande, próxima à Bela Vista de Goiás e constataram a realização das obras sem permissão da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima). Os responsáveis técnicos pelos trabalhos buscaram, sem sucesso, a obtenção de uma licença junto à pasta. Mesmo com a negativa, continuaram a ampliação da represa até o início deste ano.

Ainda segundo Luziano, a área a ser inundada pela água com as obras equivale a quatro hectares. A propriedade do cantor tem aproximadamente 10 alqueires, conforme disse, em depoimento, um dos engenheiros que trabalham na ampliação.

Para o titular da Dema, o indiciamento busca prevenir possíveis rompimentos futuros que possam gerar transtornos, como o ocorrido em Itaberaí, próximo à GO-070, em fevereiro de 2016. "Só de não ter licença já é crime. Nossa ação é de conscientização e prevenção, para evitar que o dano aconteça", afirma.

Gusttavo Lima e os responsáveis pelas obras serão enquadrados no artigo 60 da Lei 9605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. A pena pode chegar a seis meses de detenção, além do pagamento de multa, estipulada pela Justiça.

A reportagem tentou contato com a assessoria do músico, mas até a publicação não obteve resposta.