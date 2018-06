Cidades Gustavo Mendanha propõe unificar CDTC e CMTC na Região Metropolitana da capital Em último dia à frente de órgão que estabelece política para a área, prefeito de Aparecida sugere unificá-lo com companhia responsável por executar as ações

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), pretende levar aos demais membros da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) a proposta de unificar a entidade com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). A medida visa a reduzir o déficit estrutural de ambos os órgãos, operadores do transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia. ...