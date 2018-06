Cidades Guilherme Gutemberg se torna desembargador em Goiás Ele vai representar o quinto constitucional, destinado a advogados na Justiça Goiana

Seis meses após a aposentadoria do desembargador Geraldo Gonçalves da Costa, seu sucessor, Guilherme Gutemberg Isac Pinto, tomou posse em ato solene realizado ontem no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Gutemberg assume a vaga do quinto constitucional, destinado a advogados na Justiça Goiana. Natural de Anápolis, o novo desembargador se formou pela Universidade Católi...