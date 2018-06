Cidades Guardas civis paralisam atividades em Goiânia por 12 horas e estudam deflagrar greve Segundo o presidente do Sindigoiânia, diversas categorias de servidores do município podem definir deflagração de greve nos próximos dias

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) paralisou suas atividades nesta quinta-feira (13), em Goiânia, pelo período de 12 horas. Os trabalhos da corporação devem ser retomados após as 18h. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (Sindigoiânia), Ronaldo Gonzaga, comenta que, em cumprimento às exigências legais, 30% do efetivo continua trabal...