Vida Urbana Guarda Civil suspeito de atirar em técnico de ar-condicionado é afastado Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Senador Canedo determinou também a suspensão do porte de arma de Rodrigo Fernandes

A corregedoria da Guarda Civil Municipal de Senador Canedo determinou o afastamento do Guarda Civil Rodrigo Fernandes, de 33 anos, nesta quinta-feira (7). O homem é suspeito de atirar no técnico de ar-condicionado Mateus Batista Rodrigues, de 22 anos, na noite de quarta-feira (6) na Avenida Joinville, no Setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia. De acordo com a not...