Cidades Guarda Civil apresenta balanço parcial da campanha Pipa sem Cerol A campanha tem duração até 9 de agosto

A Guarda Civil Metropolitana apresentou nesta segunda-feira (25), o balanço parcial da campanha Pipa sem Cerol. De acordo com o relatório, já foram apreendidos 16 mil metros da mistura, contra 8 mil metros apreendidos no ano passado em latas e carretéis, além de carretilhas com a linha chilena. Segundo o comandante da corporação, Inspetor José Eulálio Vieira, a...