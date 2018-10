Cidades Grupo suspeito de roubo de cargas gerou prejuízo de R$ 5 milhões Na ação, 13 pessoas foram presas e um motorista de caminhão, que era mantido refém, foi resgatado pelos policiais

Treze pessoas foram presas, na tarde desta quinta-feira (25), em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. As detenções ocorreram contra a Operação Apocalipse que visa combater o roubo de cargas. Segundo as investigações, as ações do grupo causaram um prejuízo de aproximadamente R$ 5 milhões. Um motorista, que era mantido refém, foi resgatado durante a ação. De acordo...