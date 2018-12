Vida Urbana Grupo rende motorista e assalta ônibus em Luziânia Bandidos estavam armados com revólveres e uma espingarda calibre 12

Vinte e três passageiros de um ônibus de viagem foram vítimas de um assalto, na madrugada desta terça-feira (11), na BR-040, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco homens armados com quatro revólveres e uma espingarda calibre 12 abordaram o motorista. O grupo levou o ônibus para uma estrada vicinal, onde roubar...