Cidades Grupo especializado em roubo de veículos é alvo de operação em Águas Lindas de Goiás Os policiais cumprem cinco mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão domiciliar

Integrantes de um grupo especializado em roubo de veículos são alvos de uma operação em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil (PC), os carros roubados eram utilizados para arrombar comércios no Entorno e no Distrito Federal. Os policiais cumprem cinco mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão domiciliar. Ainda de aco...