Cidades Grupo enfrentou incêndio para tentar salvar parte do acervo no Museu Nacional Eles chegaram a arrombar portas para conseguir acessar as salas onde os materiais históricos estavam arquivados

Ao se dar conta da dimensão do incêndio que atingia o Museu Nacional, alguns funcionários, professores e técnicos se arriscaram para tentar recuperar parte do acervo armazenado na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. As informações são da BBC News Brasil. O professor Paulo Buckup contou que chegou ao museu por volta das 19h30 e se deparou com as chamas na parte...