Cidades Grupo de venezuelanos vindos de Boa Vista é acolhido em Brasília Os imigrantes estão instalados em 17 casas alugadas com recursos do governo norte-americano

Depois de caminhar mais de mil quilômetros a pé, a venezuelana Mariluz Piñero chegou há pouco mais de um mês em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, em busca de melhores condições de vida para a família. Ela saiu do estado de Miranda com seus dois filhos para encontrar o marido, que já vive no Brasil. “Chegamos no fim da tarde, debaixo de chuva, sem to...