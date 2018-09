Cidades Grupo de mulheres lança projeto para prevenção do suicídio juvenil em Goiânia Abertura de programa está marcada para noite desta terça-feira (4) às 19h30

Com o objetivo de discutir e propor ações de prevenção ao suicídio juvenil, será lançado na noite desta terça-feira (4), às 19h30, o projeto “Diante disso, o que eu faço com isso?”, promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil por meio do Núcleo Saúde de Goiás. É bom lembrar que estamos em pleno Setembro Amarelho, campanha que visa promover uma prevenção à prática de tirar a...