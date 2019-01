Vida Urbana Grupo de apoio à vitimas de abuso cria aplicativo para receber denúncias Quem baixa o aplicativo consegue, de forma rápida, relatar o abuso e enviar ao grupo, que irá apurar a denúncia e fornecer o apoio que aquela vítima necessitar

Grupo de apoio à vítimas que sofreram abusos lança aplicativo para que as mulheres denunciem os casos. A iniciativa é do Grupo Vítimas Unidas e a ferramenta visa facilitar o acesso da pessoa em situação de abuso à denúncia. O aplicativo é gratuito e tem o objetivo de estimular e apoiar vítimas que queiram buscar ajuda. De acordo com a presidente do grupo, a psic...