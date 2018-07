Cidades Grupo é preso na Região Noroeste de Goiânia por tráfico de drogas De acordo com a Polícia Civil de Goiás, os cinco suspeitos eram liderados por um homem que está preso. Nível de pureza de pasta base apreendida chamou a atenção de investigador

Um grupo de pessoas que praticava tráfico de drogas foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (5), na Região Noroeste da capital. De acordo com o delegado Humberto Teófilo, os cinco suspeitos - dois homens e três mulheres, sendo duas delas mãe e filha - foram localizados nos setores Parque Tremendão, Morada do Sol e Recanto do Bosque e tinham entorpecentes. E...