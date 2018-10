Cidades Gripe aumenta propensão à pneumonia, diz pesquisa A conclusão é de estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID) da Universidade de São Paulo (USP)

Uma pessoa infectada com vírus da gripe está mais propensa a desenvolver uma pneumonia – infecção pela bactéria pneumococo – do que aquela que não contraiu a gripe.A conclusão é de estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID) da Universidade de São Paulo (USP), financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e ...