Cidades Greve dos caminhoneiros entra no 8º dia com 74 pontos de bloqueio em Goiás Categoria é contra o aumento do diesel

As rodovias goianas permanecem, na manhã desta segunda-feira (28), com pelo menos setenta e quatro pontos interditados por causa da paralisação dos caminhoneiros contra o aumento do diesel. Hoje completa o oitavo dia de paralisação nacional. Na noite deste domingo (27), o Presidente da República, Michel Temer, fez um pronunciamento anunciando novas medidas para p...