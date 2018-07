Cidades Gravação de vídeo de menino comendo ração de cachorro foi brincadeira, dizem suspeitas à polícia De acordo com o delegado Vicente Gravina, mãe e tia-avó afirmaram em depoimento que não tiveram a intenção de constranger a criança. Na gravação, menino é incentivado a se alimentar com animal

A mãe e a tia-avó do menino de dois anos gravado em vídeo comendo ração de cachorro, em Trindade, na região metropolitana da capital, foram ouvidas pela Polícia Civil (PC) de Goiás no início da tarde desta quinta-feira (5). De acordo com o delegado Vicente Gravina, ambas as suspeitas admitiram a realização das imagens e alegaram que não tiveram a intenção de constranger a...