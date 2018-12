Cidades Grande Hotel, em Goiânia, apresenta problemas de conservação Prédio de 81 anos, que já hospedou nomes como Pablo Neruda e Monteiro Lobato, sofre com abandono e danos físicos. Prefeitura alega que prepara projeto de revitalização

O prédio histórico do Grande Hotel de Goiânia, localizado na Avenida Goiás com a Rua 3, no Centro da capital, vem mostrando que, para continuar atendendo às programações culturais do município, precisa de mais atenção. A estrutura, que completou 81 anos em 2018, dá fortes sinais de abandono. Dentro do prédio é possível ver paredes descascadas, vidraças quebradas e fia...