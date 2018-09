Cidades Grande Goiânia chega a 2,5 milhões de habitantes, diz IBGE Nos últimos dois anos, região metropolitana recebeu, em média, 145 novos moradores por dia, conforme estimativa do IBGE

A estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada esta semana, aponta um aumento do total de habitantes em Goiás acima da média nacional, com destaque para a região metropolitana de Goiânia, que recebeu sozinha quase metade (47%) dos novos moradores do Estado, nos últimos dois anos. Em números absolutos, Goiás elevou o contin...