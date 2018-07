Cidades Grávida que se envolveu em acidente em Goiânia recebe alta Carro que mulher conduzia foi atingido por outro, guiado por homem que seria médico e estaria alcoolizado. Ele segue em observação no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)

Encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) após uma colisão frontal ocorrida na manhã desta segunda-feira (30), a gestante Alessandra Rodrigues da Rocha, de 43 anos, já recebeu alta hospitalar. Ela conduzia um dos dois veículos que se envolveram no acidente ocorrido no encontro entre as avenidas Recife e Espatódias, entre o Parque das Laranjeiras e o Setor A...