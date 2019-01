Vida Urbana Grávida fica ferida após carro bater e capotar no Setor Bueno, em Goiânia O veículo da vítima bateu contra outro e depois capotou na pista, informou o Corpo de Bombeiros

Uma mulher grávida ficou ferida após um acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira (18), no cruzamento das avenidas T-7 com a T-2, no Setor Bueno, na capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro da vítima bateu contra outro e depois capotou na pista. A mulher foi socorrida com escoriações pelo corpo e bastante confusa. Ela foi levada para o Hospital d...