Grávida de gêmeos, mulher dá a luz em ônibus em Goiânia

Uma mulher grávida de gêmeos deu a luz em um ônibus da linha 015, em Goiânia, na tarde desta sexta-feira (3). Ela estava a caminho do Hospital Materno Infantil (HMI) quando a bolsa estourou e contou com a ajuda de passageiros, do marido e do motorista para ter o primeiro bebê. Após o parto no ônibus, a mulher e a criança foram levados ao HMI. Lá, o segundo bebê n...