Cidades Grávida é encaminhada para o Materno Infantil após bater motocicleta no Parque Amazônia, em Goiânia A mulher pilotava veículo quando colidiu com carro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima

Uma mulher de 29 anos ficou ferida após a motocicleta em estava se envolver em uma colisão com um carro, no início da tarde desta terça-feira (20), na Avenida Alexandre de Morais, no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher está grávida de oito meses e sentia fortes dores nas costas após o acidente. Ela recebeu os primeiros atendi...