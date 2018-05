Cidades Governo se pronuncia após mortes de adolescentes em incêndio no Centro de Internação Provisória Nove internos morreram e um ficou gravemente ferido; as outras 69 pessoas que estavam no local não se feriram

O governo de Goiás se pronunciou no início da noite desta sexta-feira (25), por meio de nota, sobre o incêndio no Centro de Internação Provisória, que abriga adolescentes infratores no 7º Batalhão da Polícia Militar, no setor Jardim Europa, em Goiânia. Nesta manhã, nove pessoas morreram e um interno ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital de Urgências G...