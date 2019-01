Vida Urbana Governo recua e País deve continuar no Acordo de Paris Ministro diz que governo não irá sair de pacto que prevê redução da emissão de gases prejudiciais ao efeito estufa, alvo de críticas na campanha de Bolsonaro

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse nesta segunda-feira (14) que há um consenso no governo para que o Brasil permaneça no Acordo de Paris, que estabelece metas entre os signatários para redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. Durante a campanha e depois de eleito, o presidente Jair Bolsonaro criticou por diversas vezes o acordo e sinali...