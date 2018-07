Cidades Governo publica MP que atualiza marco legal do saneamento básico De acordo com Temer, a norma facilitará aos Estados e municípios fechar contratos para a expansão das redes de água tratada e esgoto

O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (9) publica a Medida Provisória 844/2018, que atualiza o marco legal do saneamento básico. O texto foi assinado pelo presidente Michel Temer na sexta-feira, 6, em evento no Palácio do Planalto. Segundo Temer, a norma facilitará aos Estados e municípios fechar contratos para a expansão das redes de água tratada e esgoto. A MP tam...