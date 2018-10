Cidades Governo federal sanciona lei que dispensa reconhecimento de firma e autenticação de documento Texto também prevê também a criação do selo de desburocratização

O governo federal sancionou na última terça-feira (9) uma lei que prevê uma série de medidas que vão facilitar a vida dos cidadãos nos momentos em que precisarem lidar com órgãos públicos. O projeto 13.726, de 2018 já foi publicado no Diário Oficial da União e prevê também a criação do selo de desburocratização para órgãos da administração pública. Pelo texto, órgãos...