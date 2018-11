Cidades Governo federal lança plano de combate à violência doméstica Segundo o presidente Michel Temer, as ações vão promover a colaboração entre estados e municípios com a União em prol de uma “política abrangente"

O presidente Michel Temer assinou decreto nesta terça-feira (27), em solenidade no Palácio do Planalto, instituindo o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica. Segundo o presidente Temer, as ações vão promover a colaboração entre estados e municípios com a União em prol de uma “política abrangente que a um só tempo traz punição rigorosa contra ao agressor e uma p...