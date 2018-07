Cidades Governo federal diz que ranking de morte de ambientalistas é duvidoso O Planalto diz que uma morte atribuída por investigação policial ao tráfico de drogas, por exemplo, seria transformada em resultado de conflito agrário

O Palácio do Planalto divulgou nota em que desqualifica a pesquisa da ONG Global Witness. Segundo o relatório, o Brasil é o líder do ranking mundial de mortes de ambientalistas. No texto, o governo diz que o estudo tem "dados equivocados, inflados, frágeis e metodologia duvidosa". O Planalto diz que uma morte atribuída por investigação policial ao tráfico de drogas, p...