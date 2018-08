Cidades Governo federal decide enviar 120 homens da Força Nacional de Segurança para Roraima Medida é resultado de reunião no Palácio do Planalto; após o tumulto deste sábado, 1.200 venezuelanos deixaram o País

Mais 120 homens da Força Nacional de Segurança e 36 voluntários na área de Saúde deverão seguir para Pacaraima (RR), após os tumultos entre imigrantes venezuelanos e moradores brasileiros ocorridos neste sábado, 18. As medidas foram decididas em reunião do presidente Michel Temer com um grupo de ministros, concluída na tarde deste domingo, 19. A informação consta de n...