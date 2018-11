Cidades Governo do Estado recorre contra bloqueio de 27 milhões determinado pela Justiça Federal Estado promete que até 31 de dezembro, terá regularizado 100% dos repasses para a sua rede de saúde

O governo de Goiás recorreu hoje (6), via Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE), da liminar judicial que determinou o bloqueio de R$ 27,5 milhões do Tesouro Estadual para o custeio do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou, no último dia 31, o bloqueio para pagamento de dívidas do Hospit...