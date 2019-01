Vida Urbana Governo determina que barragens sejam imediatamente fiscalizadas A fiscalização deverá ser realizada pelos órgãos reguladores, que deverão cobrar, de forma imediata, que as empresas atualizem seus planos de segurança

O governo determinou a fiscalização imediata de todas as barragens "que possuem dano potencial alto associado à vida humana" em todos os Estados do País. A decisão é do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres e foi divulgada na noite desta segunda-feira, 28. A resolução será publicada na edição de amanhã, 29, do Diário Oficial da União. Ela é assinada p...