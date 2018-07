Cidades Governo de Goiás e Prefeitura de Goiânia decretam "horário excepcional" por causa do jogo do Brasil Expediente nos órgãos estadual e municipal será até 12h na sexta-feira (6)

Nesta sexta-feira (6), o Brasil entra em campo às 15h, pelas quartas de final da Copa do Mundo, para enfrentar a Bélgica. E apesar de todas as críticas da torcida, incluindo às das quedas do Neymar, o país inteiro para quando a seleção entra em campo. Por causa da partida, o tanto o Governo de Goiás quanto a Prefeitura de Goiânia determinaram "horário excepcional de tra...