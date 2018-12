Vida Urbana Governo da Dinamarca oferece bolsas de estudo para brasileiros Entre os demais documentos exigidos, estão cartas de recomendação, diplomas, histórico acadêmico e certificado de proficiência em inglês

As Danish Government Scholarships, programa de bolsa de estudo da Dinamarca, está com inscrições abertas até 1 de março de 2019. As bolsas são oferecidas anualmente e a iniciativa é voltada para estudantes de mestrado e PhD interessados em fazer intercâmbio. Serão aceitos os candidatos que desejarem passar entre 5 e 12 meses em instituições de ensino superior do paí...