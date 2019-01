Vida Urbana Governo Bolsonaro planeja regulamentar educação domiciliar A equipe diz que irá editar uma medida provisória para regulamentar a prática do 'homeschooling', que está vetada pelo STF

O governo de Jair Bolsonaro colocou como meta para os primeiros 100 dias de gestão editar uma medida provisória para regulamentar a educação domiciliar de crianças em idade escolar, o "homeschooling". No fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a prática da modalidade no País até que seja regulamentada pela Congresso Nacional, após debate com a sociedade. ...