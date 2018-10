Cidades Governo adia horário de verão para 18 de novembro Ministério da Educação havia pedido mudança na data por causa da realização do Enem

O Palácio do Planalto confirmou, na noite desta quarta-feira, 3, que excepcionalmente o horário de verão só terá início este ano à zero hora do dia 18 de novembro. É quando os relógios serão adiantados em uma hora. É a segunda mudança de data. A primeira foi por causa do segundo turno das eleições. Agora, a alteração atende ao Ministério da Educação (MEC),...