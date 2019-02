Vida Urbana Governador recebe bombeiros goianos que trabalharam nas buscas em Brumadinho O encontro está agendado para esta terça-feira (5). O grupo atuou na cidade mineira por nove dias

Os seis bombeiros e seis cães de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), que trabalharam nas buscas em Brumadinho (MG), serão recepcionados pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em uma solenidade marcada para a terça-feira (5), às 8 horas, no pátio do 1º Batalhão da corporação, em Goiânia. As equipes permaneceram por nove dias na cidade do d...