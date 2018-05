Cidades Governador cancela agenda após mortes de internos em incêndio em Goiânia Um interno foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros; o incêndio já foi extinto.

O governador José Eliton cancelou sua agenda em Cuiabá (MT) e Mutunópolis (GO) após uma rebelião que deixou mortos e feridos, na manhã desta sexta-feira (25) no Centro de Internação Provisória (CIP) do Sétimo Batalhão, no Jardim Europa, em Goiânia. Um interno foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, o incêndio já foi extinto. Inicialmente o Corp...