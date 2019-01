Vida Urbana Governador afirma que quitará 100% da dívida da Bolsa Universitária Ronaldo Caiado garantiu a continuidade do benefício e criticou postura de gestão anterior, "agora é outro Estado, um Estado que tem Governador"

O Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), garantiu hoje (11), durante entrevista, que o débito de R$ 76 milhões do Programa Bolsa Universitária (PBU) por parte do Estado para as universidades e faculdades de Goiás será quitado e que o programa terá continuidade. Em negociação com o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Educação Superior d...