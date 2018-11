Cidades Goleiro Bruno é inocentado em caso de vídeo com mulheres Decisão favorece para que atleta obtenha a progressão de pena e seja beneficiado com o regime semiaberto

O goleiro Bruno, preso desde 2010 pela morte de Eliza Samúdio e pelo cárcere privado do filho Bruninho, foi absolvido no processo administrativo disciplinar instaurado para apurar o caso do vídeo, divulgado no mês passado, em que ele aparece ao lado de mulheres em um bar no momento em que deveria estar prestando serviços a uma entidade de apoio aos detentos. O pr...