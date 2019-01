Vida Urbana Goianos que foram em caravana para a posse de Bolsonaro esperam por governo conservador Durante o trajeto, as conversas davam o tom da expectativa do grupo em relação ao novo presidente: representativade de uma parcela da população que se diz conservadora em seus costumes

Foram mais de quatro horas e meia de viagem para percorrer 205 quilômetros, mas apesar das brincadeiras sobre a lentidão do motorista ninguém reclamou do tempo entre a partida às 7h30 da Praça Cívica, em Goiânia, até 12h10, quando o ônibus com cerca de 45 pessoas estacionou em frente ao Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (...