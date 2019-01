Vida Urbana Goiano que será novo coordenador do Enem priorizará ensino e não doutrinação, afirma Bolsonaro Murilo Resende, doutor em economia pela FGV, é o novo diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em sua conta do microblog Twitter, neste sábado (05), que o novo coordenador do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Murilo Resende, priorizará o ensino e não o que chamou de doutrinação dos alunos em sala de aula. "Murilo Resende, o novo coordenador do Enem é doutor em economia pela FGV e seus estudos deixam claro a priorizaç...