Vida Urbana Goiano precisa trabalhar 45 dias para ter uma arma Procura por armamento cresce em lojas goianas, mas valores e custo extrapolam padrão salarial médio no Estado

A assinatura do decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) no dia 14 provocou uma corrida até as lojas de armas e estande de tiros por pessoas interessadas em ter um revolver ou uma pistola em sua residência ou propriedade comercial ou industrial. Entretanto, o preço elevado para se armar no País espantou muitos dos curiosos, p...