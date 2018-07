Cidades Goiano na “Copa do Mundo de Física” Estudante de 16 anos disputará na China o Torneio Internacional de Jovens Físicos. Ele e colegas do colégio onde estuda conseguiram medalha de ouro em etapa brasileira

O estudante goiano Vinícius Alcântara, 16 anos, embarca no próximo dia 18 para a Pequim, capital chinesa, onde participará do Torneio Internacional de Jovens Físicos (em inglês, International Young Physicists’ Tournament, também conhecido pela sigla IYPT). O evento acontece entre os dias 19 e 26 de julho, no Departamento de Física da Universidade Renmin da China. ...