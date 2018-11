Cidades Goiano deportado dos EUA presta depoimento em Goiânia; veja vídeo 🎥 Varlei Ramos Costa, de 53 anos, é acusado de mandar matar o segurança Luciano Carvalho em dezembro de 2005

Abatido, Varlei Ramos Costa, de 53 anos, presta depoimento, na manhã desta quarta-feira (21), na 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida de Goiânia, no Fórum Criminal, na capital. Ele negou envolvimento no crime e disse que só soube da acusação quando foi preso pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE), a polícia de imigração norte-americana. "Eu não tinha motivos p...