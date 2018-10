Cidades Goiano de 70 anos é o mais antigo com síndrome de down no País, diz empresa de pesquisa João Batista Rezende, que mora com a irmã em Caçu, a 332 km de Goiânia, pode entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes

Nascido no município de Caçu, Sudoeste goiano, a 332 km de Goiânia, João Batista Rezende acaba de ocupar o topo do ranking de portador de Síndrome de Down mais velho do País. No dia 26 de setembro, aos 70 anos, três meses e três dias de vida, ele teve o recorde homologado oficialmente pela empresa independente Rank Brasil, que atua há 18 anos em território brasileiro. A f...