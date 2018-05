Cidades Goiano é denunciado por fazer parte de célula do Estado Islâmico no Brasil, afirma MPF-GO Onze brasileiros foram denunciados por constituir uma organização criminosa e por promover o Estado Islâmico em grupos de mensagens; um participante do grupo é de Caldas Novas (GO)

Um goiano, de Caldas Novas, no Sul do Estado, está ente os 11 denunciados pelo Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) que integra um grupo que planeja, pelas redes sociais, formar uma célula do Estado Islâmico (EI) no País e discute atentados em eventos brasileiros. Conforme o documento, houve tentativa de recrutar jihadistas para se juntar ao grupo t...