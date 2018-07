Cidades Goiano é assassinado em Angola e familiares buscam auxílio e respostas Yaru Cândido, de 41 anos, desapareceu no domingo (22) e teve seu corpo encontrado nesta terça (24). Vítima era goianiense e atuava como produtor cultural e professor universitário

Atualizado às 18h50 Familiares e amigos do produtor cultural e professor universitário Yaru Cândido, de 41 anos, nascido em Goiânia, tentam encontrar respostas para um crime ocorrido na cidade de Luanda, em Angola, no continente africano. Após desaparecer no último domingo (22), o homem teve o seu corpo localizado na terça-feira (24), em local indicado por suspeitos...