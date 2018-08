A goiana Francisca das Chagas Sales, que completa 28 anos nesta sexta-feira (3), quer apenas uma coisa de presente de aniversário: viver. Ela trabalhava como vendedora em Alto Paraíso, Goiás, quando foi diagnosticada há um ano com neuromielite óptica - doença rara que atinge os músculos e o sistema nervoso central.

A doença a deixou cega de um olho e fez com ela perdesse o movimento das pernas.

Sobrevivendo com apenas um salário mínimo e ajuda do pai e amigos, Fran gasta cerca de R$ 4 mil por mês com a doença.

Para levantar recursos e seguir o tratamento, ela realiza amanhã (4), um bazar de roupas e calçados para arrecadar recursos para seu tratamento. Artigos novos e seminovos para homens, mulheres e crianças estarão expostos na Igreja Metodista de Goiânia, na Rua 20 número 448, Centro. O evento acontece das 9 às 18h.

"Estive à beira da morte e voltei. Hoje comemoro mais um ano e luto por mim e pela divulgação da doença, que é pouco conhecida, de diagnóstico difícil e muito rara", disse.

Foi a partir de uma crise de infecção de rins por repetição, há quatro anos, que ela começou a ver que algo não estava bem com sua saúde. Como evolução do quadro, a bexiga parou de funcionar e suas pernas paralisaram, o que deixou ela, sua família e os médicos em alerta. Ela acabou sendo diagnosticada equivocadamente como portadora de esclerose múltipla, mas o avanço da doença apontava que o problema era outro. A essa altura, Fran já estava buscando ajuda em hospitais de Goiânia, Distrito Federal e São Paulo. Parou de trabalhar, de fazer faculdade e gastou todas as suas economias com o tratamento.

O diagnóstico correto aconteceu há 10 meses. A neuromielite óptica ataca o sistema nervoso central que acomete principalmente os nervos ópticos e a medula espinhal, ocasionando diminuição da visão e dificuldade para andar, dormência nos braços e nas pernas e alterações do controle da urina e do intestino.



O tratamento é vitalício e pode paralisar a evolução da doença e até reverter alguns sintomas. Porém, tem alto custo, só uma medicação mensal chega a R$ 20 mil, fora as medicações complementares que custam quase R$ 2 mil, a alimentação especial e os gastos com o acompanhamento médico feito em especialista em São Paulo.