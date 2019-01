Vida Urbana Goiana é nota 1.000 na redação do Enem Aluna de curso particular conseguiu nota máxima na avaliação de produção de texto. No Brasil, apenas 55 candidatos realizaram o feito. Total que tirou zero na prova diminuiu

Em um universo com 4,1 milhões de pessoas que se submeteram ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018, 55 conquistaram a nota máxima em redação e uma delas é goiana. Giovana Carvalho de Resende, de 19 anos, conseguiu alcançar o máximo de 1.000 pontos com a produção de texto sobre “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet” tema ...